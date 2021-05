Der 62-Jährige wurde auf diese Saison hin ursprünglich mit einem Vertrag als Assistenztrainer bis 2024 ausgestattet. Nach der Trennung von Ciriaco Sforza übernahm er den Cheftrainerposten. Und diesen behält Rahmen nun inne. Der Vertrag als Assistenztrainer wird in einen Cheftrainervertrag für die kommende Saison umgewandelt. Ognjen Zaric bleibt ihm als Assistent erhalten.Der neue Klubboss David Degen hatte auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche bereits bestätigt, dass Rahmen an Bord bleibt. Rahmen freut sich: «Als Basler ist es für mich ein ganz spezielles Gefühl, Cheftrainer beim FCB zu sein. Ich bin sehr glücklich und bedanke mich bei der neuen Führung rund um David Degen herzlich für das Vertrauen. Zusammen mit meinem Trainerstaff werden wir die bevorstehenden Herausforderungen voller Elan angehen. Ich freue mich sehr darauf, mit der Mannschaft in der kommenden Saison neu anzugreifen.»https://twitter.com/FCBasel1893/status/1395379082741915656

(psc/fussball.ch)