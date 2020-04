Nach «intensiven Verhandlungen» sei ein Abschluss erzielt worden, teilt der 27-fache Schweizer Meister am Donnerstagmittag mit. Die in Hongkong ansässige Firma kommt in Besitz von 90 Prozent der Aktienanteile Grasshopper Fussball AG und ist damit neue Inhaberin. Dennoch bleibt der Klub operativ in Schweizer Händen. Die neu gegründete Grasshoppers Fussball Stiftung wird Minderheitsaktionärin. Die Swiss Football League hat dem Besitzerwechsel zugestimmt. Die Transaktion der Aktienanteile zu den neuen Inhabern ist bereits abgeschlossen.Eigentümerin der Champion Union HK Holdings Limited ist die global tätige Unternehmerin Jenny Wang. Sie ist eine einflussreiche Persönlichkeit der Wirtschaft, Kunst und Kultur Asiens. «Der Grasshopper Club Zürich ist ein weltweit bekannter Verein, der seit mehr als 130 Jahren tief in der Stadt Zürich verwurzelt ist. Die Unterstützung dieses angesehenen Fussballclubs basiert auf einer langfristigen strategischen Entscheidung, die ich getroffen habe, den Verein wieder an die Spitze des Schweizer Fussballs zurückzuführen», wird sie in einer Mitteilung des Klubs zitiert.Der Verwaltungsrat der Grasshopper Fussball AG wird neu besetzt und besteht vorderhand aus drei Mitgliedern. Präsident und Delegierter ist Sky Sun. Während den letzten Jahren arbeitete er in leitender Stellung in der Sportindustrie. Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates sind Clubbesitzerin Jenny Wang und der bisherige GC-Präsident Dr. András Gurovits als Vizepräsident.Offen ist noch die endgültige Zusammensetzung des Stiftungsrats der Grasshoppers Fussball Stiftung. Dr. Peter Stüber meint zur Transaktion: «Stephan Anliker und ich haben eine Investorin gesucht, die bereit ist, nicht nur die Grasshopper Fussball AG langfristig zu fördern, sondern auch die Verankerung des GC Fussballs in Zürich sicherzustellen. Die neue Investorin hat einen überlegten strategischen Entscheid getroffen und eine starke finanzielle Zusage gemacht. Ziel ist es, den GC Fussball zurück zum Erfolg zu führen. Die neu gegründete Grasshopper Fussball Stiftung wird in allen Fragen, welche die Identität des Klubs betreffen, ein Mitspracherecht haben. Sie wird überdies den Zürcher Charakter des Klubs bewahren. Unser aller langfristiges Ziel ist es, qualitativ hochstehenden Fussball auf europäischem Niveau in der neuen Credit Suisse Arena zu erleben.»Stephan Anliker ergänzt: «Ich habe mich während den letzten Jahren mit viel Herzblut für GC engagiert und mein Abschied als Eigentümer erfüllt mich natürlich auch mit Wehmut. GC ist ein Club mit einmaliger Tradition und einem eindrücklichen Potenzial. Ich werde dem Club als Stiftungsrat verbunden bleiben. Den neuen Eigentümern, den Spielern und den Fans wünsche ich viel fussballerisches Glück und Erfolg - aber auch den nötigen Durchhaltewillen.»Gurovits, bisheriger und einziger Verwaltungsrat der Grasshopper Fussball AG, äussert sich zum Eigentümerwechsel wie folgt: «Der Abstieg von GC aus der Super League im letzten Jahr und die komplette Umstrukturierung der Fussballabteilung waren für den Club absolut einschneidend. Dank der massiv verbesserten Kostenbasis und der Stabilisierung des Vereins sportlich wie organisatorisch, ist der Zeitpunkt für den neuen Investor in GC zu investieren, der richtige. Ich sehe einer sehr positiven Zukunft für den Grasshopper Club Zürich entgegen.»Der Grasshopper Club Zürich wird operativ in der Führung neu aufgestellt. Managing Director ist Shqiprim Berisha. Die Funktion des Sportchefs übernimmt Bernard Schuiteman. Der bisherige sportliche Leiter und Geschäftsführer Fredy Bickel verlässt den Club per sofort. Samuel Haas besetzt die Funktion des Generalsekretärs. Leiter Verkauf, Ticketing, Marketing und Kommunikation ist Adrian Fetscherin, der einst schon als Medienchef beim Klub waltete.

(psc/fussball.ch)