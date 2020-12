Der 35-jährige Franzose, der seit seinem Abschied aus der Türkei im Sommer in Genf wohnhaft ist, trainierte in den vergangenen Wochen bereits bei den Grenats. Nun hat der Routinier bei Servette wie erwartet einen Vertrag unterzeichnet. Der Super Ligist teilt mit, dass sich Clichy bis Juni 2022 gebunden hat.«Es ist ein grosses Vergnügen, beim Servette FC zu unterschreiben. Es ist eine aufregende Herausforderung und ich hoffe meine Erfahrung einbringen zu können und auf dem Spielfeld das Maximum zu geben, um den Klub weiterzubringen. Es wird noch einige Wochen dauern bis ich auf dem Niveau der Gruppe bin, der es schon sehr gut geht. Ich kann es kaum abwarten, die Farben der Grenats so rasch wie möglich zu tragen», sagt Clichy bei der Vertragsunterzeichnung.Der Linksverteidiger wurde einst beim AS Cannes ausgebildet und spielte während 14 Jahren in der Premier League für Arsenal und Manchester City. In den vergangenen drei Jahren war er für Istanbul Basaksehir in der Türkei aktiv.https://twitter.com/ServetteFC/status/1334156758164664321

(psc/fussball.ch)