Das Duo hat am Freitag Verträge im Wallis unterzeichnet: Hoarau verpflichtet sich Medienberichten zufolge für eine Saison mit Option auf ein weiteres Jahr beim Klub von Präsident Christian Constantin. Damit geht der Wunsch des 36-jährigen Franzosen, weiterhin in der Schweiz spielen zu können, in Erfüllung.Flügelspieler Tosetti verlässt Super League-Absteiger Thun und setzt seine Karriere ebenfalls in der Super League fort.https://twitter.com/FCSion/status/1306906941705334792

(psc/fussball.ch)