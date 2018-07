Der fünffache Schweizer Nationalspieler kehrt zu seinem Stammklub zurück und unterschreibt bei GC einen Leih-Vertrag für eine Saison. Die Zürcher besitzen anschliessend eine Kaufoption für Tarashaj.Der 23-Jährige verabschiedete sich vor zwei Jahren zum FC Everton, konnte sich auf der Insel allerdings nicht wie gewünscht durchsetzen. Zunächst wurde er an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, in der letzten Saison hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und kam nur zu wenigen Einsätzen in der U23 der Toffees.GC Sportchef Mathias Waltherist glücklich über die Rückkehr von Tarashaj: «Shani hat seine ganze fussballerische Ausbildung bei GC gemacht und sein Können im blauweissen Trikot bereits in jungen Jahren unter Beweis gestellt. Wir werden alles daran setzten, ihn nach zwei schwierigen Jahren wieder auf sein gewohntes Leistungsniveau zu bringen.»https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1019855049139376129

(psc/fussball.ch)