Wie die Espen auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilen, haben beide Protagonisten neue Verträge bis 2025 unterzeichnet. Sowohl Peter Zeidler wie auch Alain Sutter spielen in der langfristigen Planung im Verein also weiterhin eine wichtige Rolle.«Ich weiss, dass dies im Fussball-Business nicht normal ist. Und doch sind wir überzeugt, dass es für den FC St. Gallen der beste Weg ist», kommentiert Präsiden Matthias Hüppi die Vertragsverlängerung mit dem Duo. Neben Kontinuität, die geschaffen wird, soll auch ein klares Signal an die Fans und Aktionäre gesendet werden.Hüppi ist seinerseits bis 2023 an den FCSG gebunden. Er will den Weg aber ebenfalls darüber hinaus weitergehen.Zeidler bestätigt, dass er zwei, drei konkrete Anfragen (wohl aus der Bundesliga) auf dem Tisch hatte. Er fühle sich in St. Gallen aber rundum wohl und wolle weitermachen. Eine Ausstiegsklausel besteht im nun gültigen Vertrag laut Hüppi nicht.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1283388240637108224

(psc/fussball.ch)