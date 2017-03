26 Spiele, 16 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen und 1,89 Punkte im Schnitt - so die Zahlen für die bisherige Amtszeit von Petkovic.In der laufenden WM-Quali ist die Bilanz mit fünf Siegen aus fünf Spielen sogar perfekt. Was noch wichtiger ist: Petkovic hat es geschafft, der Mannschaft ein Gesicht und viel Selbstvertrauen zu vermitteln. Die Zeiten, in denen die Schweiz ängstlich und nervös auftrat, sind vorbei. Einzig die Chancenverwertung ist angesichts der laufenden Quali sicherlich noch zu verbessern. Zu Siegen reichte es bislang aber auch so.

(psc/fussball.ch)