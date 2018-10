Gegen Belgien und Island werden in jedem Fall einige auf der Nati-Bühne eher noch unerfahrenere Kräfte zum Zug kommen. «Ich hoffe, die Spieler bringen mich in Schwierigkeiten, indem sie mir die Bestätigung liefern, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Petkovic gegenüber Journalisten.Auch wenn die neu geschaffene Nations League ein durchaus ernsthafter Wettbewerb ist, bei dem es sogar EM-Tickets zu gewinnen gibt, zählt es so richtig erst wieder an der EM-Quali ab März 2019.Am Freitag spielt die Schweiz auswärts gegen Belgien und am kommenden Dienstag auf Island.

(psc/fussball.ch)