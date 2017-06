Der 55-Jährige war nach Gesprächen mit Luganos Präsident Angelo Renzetti der klare Favorit auf den Posten. Nun hat er mit den Tessinern einen Zweijahresvertrag bis 2019 vereinbart. Tami startete die abgelaufene Saison noch als GC-Coach, musste dort seinen Hut im Frühling nach einer Negativserie und insgesamt etwas mehr als zwei Jahren im Amt allerdings nehmen. Nun kehrt er in die Super League zurück.Tami startet mit Lugano in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Europa League.

(psc/fussball.ch)