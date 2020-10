Wie der FCB auf seiner Webseite mitteilt, wurde am Dienstag in der Mannschaft und beim Staff eine weitere Serie von Corona-Tests durchgeführt. Jener von Samuele Campo fiel positiv aus. Der offensive Mittelfeldspieler wies bereits am Montag Symptome auf und wurde zeitlich und örtlich von der Mannschaft getrennt getestet.Der 25-Jährige befinde sich in Isolation und hatte in den freien Tagen zuvor mit niemandem aus dem Mannschaftsumfeld Kontakt. Alle anderen Tests von Spielern, Trainern, Betreuern und teamnahen Personen fielen negativ aus.

(psc/fussball.ch)