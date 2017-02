Raoul Petretta hat seinen ersten Profivertrag beim FCB bis im Sommer 2020 unterschrieben. Wir gratulieren Dir herzlich, Raoul!#FCBasel pic.twitter.com/8zvGxDewT0 - FC Basel 1893 (@FC_Basel) 16. Februar 2017

Der italienische Youngster hat bei den Bebbi alle Nachwuchsstufen durchlaufen und gab vor knapp zwei Wochen beim Rückrundenauftakt gegen Lugano sein Debüt in der ersten Mannschaft. Nun unterzeichnet er einen Vertrag bis 2020.Er wird damit fix ins Profikader der Basler integriert, wobei er in dieser Saison auch noch in der U21 zu Einsätzen kommen könnte.

(psc/fussball.ch)