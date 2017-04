Der 39-Jährige trainiert seit dieser Saison erfolgreich die U21 der Bebbi. Schon seit 2013 ist er im Nachwuchs beim FC Basel als Coach beschäftigt und verkörpert die neue Strategie, wieder vermehrt auf die Jugend zu setzen, damit wie kein anderer. Die neue FCB-Führungscrew traut ihm den Sprung zur 1. Mannschaft zu, auch wenn er bislang über keine Erfahrungen im Profi-Bereich verfügt. Wicky unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr.Sportchef Marco Streller ist überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben: «Raphael Wicky überzeugte uns mit einem bestechenden Dossier, das absolut kompatibel mit unserer Strategie der kommenden Jahre ist. Das allein war ein wichtiger, aber nicht der einzige Faktor. Vielmehr konnten wir im FCB in den letzten Jahren auch seine hohe soziale Kompetenz kennen lernen und dabei erleben, wie er Ziele und Werte des FCB verinnerlichte. Es ist also nicht einfach so, dass wir ohne andere Optionen ausschliesslich einen jungen Trainer gesucht und verpflichtet haben, sondern dass wir einen internen Mitarbeiter mit glänzenden Qualifikationen jetzt mit dem logischen nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere betrauen.»Die Basler Führung teilt mit, dass ein Evaluationsverfahren mit mehreren Kandidaten durchgeführt wurde. Auch Ex-Trainer Thorsten Fink zählte dazu. Der Deutsche erhielt den Zuschlag letztlich nicht.Der künftige FCB-Präsident Bernhard Burgener sagt zur geglückten Verpflichtung: «Wir sind überzeugt, dass wir in der Person von Raphael Wicky jenen Trainer gefunden haben, der bestens zu unserem Konzept passt. Er hat uns seine Vorstellungen detailliert präsentiert. Er paart Kompetenz und Enthusiasmus. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem Fachmann.»

(psc/fussball.ch)