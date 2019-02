«Er ist nie richtig angekommen in der Innerschweiz», sagt der FCL-Sportchef über René Weiler, der trotz laufendem Vertrag bis 2021 am Sonntagabend seines Amtes enthoben wurde. Man hätte die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgegeben, dass es ineinandergreift, doch letztlich musste man die Reissleine ziehen, führt der sportlich Verantwortliche gegenüber «SRF» aus. Und dann wird er noch deutlicher, was das Engagement von Weiler angeht: «Wenn man zurückblickt, war es ein Fehler. Das hat von Anfang an bis heute nie gepasst. Es ist nie in die gleiche Richtung gegangen. Er hat sich das in der Innerschweiz sicher anders vorgestellt, obwohl wir dies klar besprochen haben. Er hat das unterschätzt und etwas anders erwartet.» Die Entlassung des 45-Jährigen soll für die Innerschweizer angesichts des noch langfristigen Vertrags mehr als 1 Mio. Franken kosten.Konkret forderte der mittlerweile geschasste Luzerner Trainer sportliche Verstärkungen für sein Team, die aufgrund von begrenzten Mitteln aber nur teilweise erfüllt werden konnten. Meyer betont, dass er von der Qualität der Mannschaft weiterhin überzeugt sei. Das Team sei intakt und homogen.Seine vordergründige Aufgabe ist nun die Suche nach einem neuen Trainer. Thomas Häberlli, der im letzten Sommer im Gespräch war, ist ein heisser Kandidat.

(psc/fussball.ch)