Der 36-Jährige begann seine Karriere beim FCL und wechselte dann via Lausanne-Sport zu 1860 München und Red Bull Salzburg. Er bestritt fünf Länderspiele für die Schweiz. Seit 2009 ist er nicht mehr im Profifussball aktiv. Momentan amtet er als Spielertrainer beim FC Hochdorf in der 2. Liga interregional. Jetzt steht für Remo Meyer eine berufliche Neuorientierung auf dem Plan.Er wird neuer Sportchef beim FC Luzern, wie die Innerschweizer am Freitag bestätigen. Dabei tritt er am 1. Juni 2017 die Nachfolge von Remo Gaugler an, der zum FC Basel zurückkehrt und erhält letztlich den Vorzug vor Kandidaten wie Christian Stübi (FCSG, hat abgesagt) und den FCL-Nachwuchstrainern Michel Renggli und Genesio Colatrella, die ebenfalls gehandelt wurden.Für Meyer ist es mehr oder weniger ein Sprung ins kalte Wasser: Eine Sportchef-Tätigkeit übte er auf Profiebene bislang nirgends aus. Er freut sich auf seine neue Aufgabe bei seinem Stammverein: «Bodenständige ehrliche Teamarbeit und eine ausgeprägte Siegermentalität sind Werte, die ich hochhalte. So deckt sich meine Philosophie in vielen Punkten mit der Vision 2021 des FCL.»

(psc/fussball.ch)