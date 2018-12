Im Wallis spielte der 32-jährige Abwehrspieler von 2015 bis 2017 und wurde da auch zum Captain. Nach wie vor pflegt er engen Kontakt zu einigen seiner früheren Mitspieler. Der Abstecher von Ziegler nach Sion war allen eine Freude.Sportlich hat sich der Routinier in den USA gut eingefunden. In seiner ersten Saison beim FC Dallas übernahm er eine wichtige Rolle und erzielte als Innenverteidiger starke vier Tore. In den Playoffs scheiterte das Team an den Portland Timbers. Formell ist die Zukunft von Ziegler noch nicht geregelt, eine weitere Saison beim MLS-Klub ist aber gut möglich.https://twitter.com/FCSion/status/1065194202722721792

(psc/fussball.ch)