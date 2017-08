Nach Angaben von «Le Matin» haben Ziegler und der FC Sion wieder Gespräche über einen neuen Vertrag aufgenommen! Diese wurden vor gut einem Monat eigentlich beendet, da sich der 31-Jährige mit Christian Constantin bezüglich Gehalt nicht einigte.Einen Monat später ist Ziegler aber immer noch ohne Klub und Sion ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr. Den ehemalige Captain würde man aus sportlichen Gesichtspunkten offenbar sehr gerne zurückholen. Zuletzt war auch Leeds United als künftige Arbeitsstätte im Gespräch. Daraus hat sich aber noch nichts ergeben. Gut möglich also, dass der ehemalige Schweizer Nati-Spieler am Ende doch wieder in der Super League spielen wird.

(psc/fussball.ch)