Der Schweizer Nati-Verteidiger wurde jüngst als ganz heisser Kandidat für einen Transfer gehandelt. Mit Paris St. Germain, das bereits Julian Draxler von den Wölfen verpflichtet hatte, schien fast alles klar. Doch zu diesem Transfer wird es gemäss der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» nicht kommen. Rodriguez bleibt Wolfsburg stattdessen definitiv auch in der Rückrunde erhalten.Der 24-Jährige steht noch bis 2019 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel greift erst im Transferfenster vom Sommer wieder. Letztlich hat Wolfsburg also vieles in den eigenen Händen. Mit dem Abwehrspieler, der kürzlich vom Links- zum Innenverteidiger «umgeschult» wurde, scheint man sich nun auf eine weitere Zusammenarbeit mindestens bis im Sommer geeinigt zu haben.Gleiches soll auch auf Aussenläufer Vieirinha und Goalie Koen Casteels zutreffen, die ebenfalls mindestens bis Saisonende bleiben.Eine Wechselfreigabe erhalten haben hingegen Mittelfeldspieler Luiz Gustavo, Defensiv-Allrounder Carlos Ascues und den von Stoke City ausgeliehenen Innenverteidiger Philipp Wollscheid. Vor allem am Brasilianer Gustavo soll es grosses Interesse aus dem In- und Ausland geben. Mit Riechedly Bazoer haben die Wölfe bereits einen Ersatz für den 29-jährigen Nationalspieler verpflichtet.Das Gesicht der Wolfsburger Mannschaft wird sich in der Rückrunde durchaus ändern. Allerdings nicht so stark wie man sich dies vor wenigen Wochen noch ausgemalt hatte.

(psc/fussball.ch)