Die geforderte Ablöse für den 24-Jährigen soll rund 20 Mio. Euro betragen. Weil sie im Sommer über eine Ausstiegsklausel fixiert ist, braucht Inter mit Wolfsburg gar nicht erst zu feilschen. Mit dem Spieler aber natürlich schon. Ob dieser einem Sommerwechsel nach Mailand tatsächlich schon zugestimmt hat, ist ungewiss. Weder er noch sein Berater Gianluca Di Domenico äussern sich öffentlich.Einen Transfer von Rodriguez nach Italien noch in diesem Monat wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Mit Inter wäre aufgrund von Financial Fairplay-Regularien nur eine Leihe möglich, wozu Wolfsburg nicht zustimmen wird. Dort will man nach Möglichkeit bis Saisonende auf den Abwehrspieler zurückgreifen.

(psc/fussball.ch)