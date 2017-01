Der 18-jährige Mittelfeldspieler Fabian Rohner hat beim FC Zürich einen Profivertrag unterschrieben.Der Youngster spielte bisher in der U21-Mannschaft der Zürcher und wechselt nun ins Kader der ersten Mannschaft. Sein Profivertrag läuft bis 2020.Rohner kommt auf dem rechten Flügel zum Einsatz. Seine Karriere begann er beim SV Höngg bevor er Anfang 2009 mit zehn Jahren in die FCZ Academy aufgenommen wurde. Er durchlief dort alle Stationen und war im Sommer 2016 auch massgeblich am Schweizer Meistertitel der U18 beteiligt. Im vergangenen Jahr wurde Rohner auch in die Schweizer U19-Nationalmannschaft berufen.Goalie Anthony Favre verleihen die Zürcher bis Saisonende an den Ligakonkurrenten FC Le Mont.Der 32-jährige Torhüter wird somit bis zum Ende seiner Vertragszeit beim FC Zürich an die Waadtländer ausgeliehen.Favre kam im Sommer 2014 vorerst leihweise vom FC Wil zum FC Zürich. Er stand seitdem in 20 Pflichtspielen für die Zürcher zwischen den Pfosten und hatte massgeblichen Anteil am Cupsieg 2016.

(psc/fussball.ch)