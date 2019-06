Der 60-Jährige ist bereits seit 1982 beim FC Basel, zunächst noch als Spieler. Von 1996 bis 1999 war Zbinden im Nachwuchsbereich des FCB als Trainer tätig. Ab 1999 assistierte er während zwei Jahren an der Seite von FCB-Cheftrainer Christian Gross. Danach begann er den Scouting-Bereich des FCB auf- und auszubauen und übernahm in der Folge auch diverse Aufgaben im Sport- und Transferbereich. Seit 2002 übte er das Amt des Chefscouts aus.Nun tritt er also die Nachfolge von Streller an, der nach dem nicht erfolgten Trainerwechsel in der vergangenen Woche zurückgetreten ist.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1141980766295023616

(psc/fussball.ch)