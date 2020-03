Die Klubs stimmen darüber ab, ob die Super League im Hinblick auf die übernächste Saison von 10 auf 12 Teams aufgestockt wird. Zur Anwendung könnte ein Modell wie in der schottischen Liga, wonach zunächst alle Teams dreimal gegeneinander spielen und die Liga dann in zwei Gruppen à sechs Mannschaften aufgeteilt wird. Die obere Gruppe würde den Meister auspielen, die untere würde gegen den Abstieg spielen. Neu käme es zu 38 statt wie bisher 36 Spieltagen. Die Challenge League soll unverändert bei 10 Klubs beibehalten werden.Besprochen wird an der Generalversammlung auch das weitere Vorgehen und mögliche Szenarien in der aktuellen Saison. Dabei wird die Weisung des Bundesrats vom Freitag abgewartet. Dann entscheidet sich, ob das bis 15. März gültige Verbot von Grossveranstaltungen verlängert wird.https://twitter.com/News_SFL/status/1237692250743877633

(psc/fussball.ch)