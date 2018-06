Der 22-jährige Italo-Schweizer durchlief sämtliche Nachwuchsstufen bei den Bebbi, ehe er sich Anfang 2016 in Richtung Romandie verabschiedete, um bei Lausanne mehr Spielpraxis zu sammeln. Mittlerweile hat er sich dort zu einem prägenden Spieler der Super League entwickelt. In der Hinrunde stehen in 18 Einsätzen vier Tore und acht Assists zu Buche. Samuele Campo spielt meist im zentralen offensiven Mittelfeld, kann aber auch auf den beiden Flügeln oder sogar als Stürmer angreifen.«Samuele bringt ein weiteres kreatives Element in unsere Offensive. Er ist ein toller Spielgestalter und passt perfekt in unser Konzept, hat er doch seine ganze Juniorenzeit beim FCB verbracht und kehrt nun mit vielen guten Erfahrungen zu seinem Stammclub zurück. Wir sind glücklich, dass wir einen begehrten jungen Spieler wie Samuele für uns gewinnen konnten», kommentiert FCB-Sportchef Marco Streller den Transfer.Campo wird die Rückennummer 10 tragen. Zur Höhe der Ablöse wurden keine Angaben gemacht.https://twitter.com/FCBasel1893/status/946004842295824384

(psc/fussball.ch)