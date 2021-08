Schmerztherapien im Profi-Fussball

Immer wieder in den Medien findet man auch Berichte zu Schmerztherapien, die von Fussballern für wichtige Spiele durchgeführt werden. Heute wird das Thema viel wissenschaftlicher argumentiert. Man redet auch viel offener darüber und verpönt die angewendeten Therapien nicht postwendend. Ein positiver Effekt ist mit Sicherheit auch, dass die moderne Wissenschaft zahlreiche alternative Heilmethoden auf dem Markt eingeführt hab. Besonders im Bereich der Schmerztherapie ist sehr viel Innovation geschehen.Die letzten 10 bis 16 Jahre waren sehr prägend und darunter konnte vor allem der professionelle Fussball profitieren. Bedenken Sie in diesem Zusammenhang nur die legale Nutzung von CBD Produkten. In diesem Zusammenhang ist vermutlich das CBD Öl das prominenteste Beispiel in der Anwendung . Es lässt sich in verschiedenen Anwendungen zum Positiven nutzen. Wissenschaftliche Studien belegen die hohe Wirksamkeit. Bei Sportlern allgemein ist das Thema aber sehr wichtig. Ausgenommen davon ist auch nicht der Breitensport. Vermutlich erfolgt die Anwendung von Schmerztherapien im Bereich des Breitensports nicht in vergleichbarer Form wie beim Profi-Fussball. Dennoch muss man auch hier konstatieren, dass durch die intensive Ausübung des Breitensports auch medizinische und schmerztherapeutische Behandlungen notwendig werden. Ein Faktor ist mit Sicherheit auch, dass die Menschen besonders im Alter viel mehr Freizeit haben.Wenn nun davon ausgegangen wird, dass die sportliche Aktivität primär im Fitness Center erfolgt, ist das nur eine Seite der Medaille. Viele Senioren entdecken auch die Liebe zum Fussball wieder und verabreden sich zum gemeinsamen Spiel mit Kollegen. Leider gehört der Fussball nicht zu den gelenksschonenden Sportarten. Bänder, Sehnen und Gelenke leiden daher besonders im fortgeschrittenen Alter unter erhöhten Belastungen. Ein Ball-Stopp kann bereits eine Sehnenzerrung verursachen, die eine Schmerztherapie erforderlich macht. Das soll kein automatisches Gegenargument gegen den Fussballsport im Alter sein. Die Vorteile überwiegen, weil auch das Herz-Kreislauf-System trainiert wird.

(fest/pd)