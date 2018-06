Der verletzungsgeplagte Mittelfeldspieler hat seine gesamte bisherige Karriere beim FCZ verbracht - und könnte dies weiterhin tun. Nach der Niederlage gegen den FCB bestätigte Schönbächler in der Mixed Zone, dass er in Gesprächen mit den FCZ-Verantwortlichen steht. «Der Club möchte mit mir verlängern, Gespräche laufen», wird der 28-Jährige vom «Tagesanzeiger» zitiert.Trainer Ludovic Magnin hofft, auch in Zukunft auf den mittlerweile routinierten Profi zählen zu können: «Marco ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. Wir hoffen, dass wir ihn wieder ganz nach oben führen können.»Schönbächler will sich nach seinem ersten Super League-Einsatz in dieser Saison erst einmal auf das Fussballspielen konzentrieren. «Mein Ziel ist es zuerst, gesund zu werden und Fussball zu spielen», führt er aus.

(psc/fussball.ch)