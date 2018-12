Der Verband feiert das 25-jährige Jubiläum mit Hauptsponsor Credit Suisse und bietet Tickets für Erwachsene für gerade mal 25 Franken an. Das ist deutlich weniger als ein Spiel der Nati ansonsten kostet. Kinder können die Partie sogar schon für 10 Franken besuchen.Damit will man die swissporarena für das kapitale Spiel möglichst füllen. Die Schweiz braucht gegen Belgien einen Sieg, um die Nations League-Gruppe zu gewinnen und am Finalturnier teilnehmen zu können.https://twitter.com/SFV_ASF/status/1055063621087227905

(psc/fussball.ch)