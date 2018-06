Die Bebbi haben den Vertrag mit dem 33-jährigen Ivorer um eine weitere Spielzeit verlängert. Der Mittelfeld-Puncher kehrte im Juli 2016 vom VfB Stuttgart ans Rheinknie zurück. In dieser Saison bestritt Serey Die in allen Wettbewerben zusammen 16 Einsätze. Muskelverletzungen haben ihn zwischenzeitliche zurückgeworfen.Serey Die spielt in den Planungen von Trainer Raphael Wicky weiterhin eine wichtige Rolle, wie die nun getätigte Vertragsverlängerung beweist.https://twitter.com/FCBasel1893/status/959060351626240000

(psc/fussball.ch)