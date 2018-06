Der Frühere Torjäger der Zürcher ist neben Adler da Silva und Robin Kamber einer von drei Spielern, die derzeit als «Gästespieler» bei den Hoppers mittrainieren. Shani Tarashaj steht noch bis 2020 beim FC Everton unter Vertrag. Der Premier Ligist verpflichtete ihn vor zweieinhalb Jahren und leihte ihn zwischenzeitlich an Eintracht Frankfurt aus. Bei den Toffees konnte sich der mittlerweile 23-jährige Angreifer nicht durchsetzen. Nun sucht er nach einer Saison ohne Spiele in einer Topliga wieder einen neuen Klub. Eine definitive Rückkehr zu GC ist möglich.GC-Cheftrainer Thorsten Fink begrüsste am Montag auch die Neuzugänge Mirko Salvi (vom FC Basel) und Raphael Holzhauser (von Austria Wien). Neu zum Kader der 1. Mannschaft zählen bei GC zudem die bisherigen Nachwuchsakteure Nikola Sukacev und Allan Arigoni. Runar Sigurjonsson ist vom FC St. Gallen zurückgekehrt und bleibt auch bei den Hoppers. Die bisherigen Leihspieler Kenan Kodro und Emil Bergström haben den Verein hingegen verlassen.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1008680292524199936

(psc/fussball.ch)