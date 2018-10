Bislang stand der Tempodribbler, der am Mittwoch seinen 27. Geburtstag feiert, bei den Reds in dieser Saison in der Premier League erst einmal in der Startelf. Zuletzt musste er im Spitzenspiel gegen Manchester City 90 Minuten auf der Ersatzbank schmoren. Dennoch ist Shaqiri überzeugt, dass er an die Tür für die erste 11 klopft. «Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich bin relativ nahe an den ersten elf. Sehr nahe», sagt er im «Blick».Wenn er denn spielte, waren seine Leistungen in dieser Saison auch sehr ansprechend. Der 75-fache Nationalspieler betont, dass sein Verhältnis zu Liverpool-Coach Jürgen Klopp sehr gut sei: «Es macht sehr viel Spass beim Arbeiten.» Ziel im Klub sind natürlich mehr Einsätze.In der Nati geht es nun zunächst zu den Auswärtsspielen in der Nations League gegen Belgien und Island.

(psc/fussball.ch)