Seit anderthalb Jahren spielt der 25-Jährige nun bei Stoke City. Und bei den Potters fühlt sich das Kraftpaket sehr wohl, wie er «Blick» verriet: «Es stimmt einfach bei Stoke: Super Trainer, super Team, Platz 9 in der Premier League.»Allerdings macht Shaqiri, der über einen Vertrag bis 2020 verfügt, auch keinen Hehl daraus, dass er in Zukunft noch woanders spielen will. «Mit 25 Jahren wäre es blöd zu sagen, dass ich bei Stoke die Karriere beenden will. Aber natürlich will ich in naher Zukunft auch wieder mal Champions League spielen.»Zuletzt sorgte der ehemalige Nati-Coach Ottmar Hitzfeld für Schlagzeilen, als er behauptet hatte, dass Shaqiri «im Niemandsland» herumirre und Stoke für den Dribbelkönig «nicht gerade spannend» sei. Daraufhin meldete sich Potters-Coach Mark Hughes zu Wort und kritisierte Hitzfeld für dessen Aussagen.Zumindest diese Saison wird Shaqiri sicher bei Stoke beenden. Was dann ab dem Sommer geschieht, ist offen.

(psc/fussball.ch)