Die Freiburger besitzen nämlich über eine Option, den 23-jährigen Mittelfeldspieler im Winter vorzeitig zurückzuholen, wie «Blick» berichtet. Die Ausleihe nach St. Gallen erfolgte auf expliziten Wunsch von Sierro, da er unbedingt mehr Spielpraxis wollte als er sie im Breisgau versprochen bekam. Klar ist aber auch, dass sein mittelfristiges Ziel lautet, sich in der deutschen Topliga einen festen Platz zu sichern.Gute Leistungen beim Leihklub sind der beste Weg dahin. Am wahrscheinlichsten ist immer noch, dass Sierro die komplette Saison in der Super League bestreitet und dann im kommenden Sommer (gestärkt) nach Freiburg zurückkehrt.

(psc/fussball.ch)