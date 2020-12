Der 23-Jährige wurde bei der 0:2-Niederlage beim FC Luzern am Mittwoch nach nur sechs Minuten verletzt ausgewechselt. Untersuchungen ergaben nun, dass sich Clemenza das Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. Somit muss er ungefähr ein halbes Jahr pausieren. Erst Mitte Oktober wechselte der Spielgestalter von Juventus zum FC Sion. In drei Spielen in dieser Saison steuerte er zwei Assists bei.https://twitter.com/FCSion/status/1334890209100529664

(psc/fussball.ch)