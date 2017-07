Adryan au FC Sion: c’est désormais officiel! | Der offensive Mittelfeldspieler Adryan wechselt offiziell zum FC Sion! #FCSion #A94 #HopSion pic.twitter.com/Egi2cdywym — FC Sion (@FCSion) 10. Juli 2017

Der 22-jährige Angreifer weilt schon länger im Wallis. Nun wurde sein Transfer unter Dach und Fach gebracht. Der 22-jährige Youngster, der auch über den portugiesischen Pass verfügt, gilt weiterhin als grosses Talent, auch wenn seine ersten Versuche in Europa bei Nantes, Leeds United und Cagliari nicht unbedingt von Erfolg gekrönt waren. Nun schnappt sich also Sion Adryan.Medienberichten zufolge zahlt der Super Ligist rund 3 Mio. Euro an Flamengo, wo der ehemalige U20-Nationalspieler unter Vertrag stand.

(psc/fussball.ch)