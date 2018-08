Der 19-jährige Linksfuss spielte zuletzt auf Leihbasis in der U21 der Grasshoppers und war von Servette ausgeliehen. Nun wechselt Adler da Silva nach Sion, wo er zunächst ebenfalls in der U21 in der Promotion League zum Einsatz kommt. Der Youngster wurde mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet.https://twitter.com/FCSion/status/1032286720652394496

(psc/fussball.ch)