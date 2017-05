Am Donnerstag hat die Klubleitung über den Anlass informiert, der «von allen für alle» sein soll. Beginn des rund anderthalbstündigen Umzugs ist 18 Uhr. Danach dislozieren Spieler und Gäste ins «Papa Joe's». Anschliessend präsentiert sich die 1. Mannschaft des FCB mit dem Pokal auf dem Balkon des Stadtcasions. Bis etwa 21.30 Uhr werden Interviews mit Protagonisten und Persönlichkeiten aus den verschiedenen Meister-Epochen geführt.Das Fest soll unkompliziert und traditionsbewusst sein, «wie sich der Schweizer Meister selbst versteht». Auf dem Barfüsserplatz werden an diesem Samstag ab 17 Uhr Verpflegungsstände (Grill und Getränke) angeboten. Dazu werden auf dem Barfüsserplatz der ganze «Cortège» sowie die Feierlichkeiten aus dem Papa Joe's auf einer grossen LED-Leinwand präsentiert. Zudem ist im Rahmen eines FCB-Produktionsauftrages geplant, die ganzen Feierlichkeiten ab 18 Uhr live auf Telebasel und im Stream auf fcb.ch zu übertragen.Bei der Feier in der Innenstadt unter dem Motto #stärnstund sollen sich alle Geschäfte und Gastronomiebetriebe ihre Schaufenster und Lokale in ein rotblaues Kleid hüllen.

(psc/fussball.ch)