Gemässe einem Bericht des «Bund» stehen die beiden Youngster längst auf dem Zettel von YB-Sportchef Christoph Spycher. Dieser wird im Sommer viel zu tun haben: Zahlreiche eigene Spieler werden von ausländischen Klubs umworben. Ersatz muss deshalb her. Der 22-jährige Offensivspieler Spielmann soll auf der Liste ganz weit oben stehen. Der 22-Jährige wechselte vor gut einem Jahr aus der Challenge League zum FC Thun und hat sich rasch durchgesetzt. In dieser Saison kommt er auf starke elf Tore in 26 Ligaspielen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2020.Auch auf den Defensiv-Allrounder Sandro Lauper hat YB ein Auge geworfen. Der 21-Jährige stammt sogar aus der eigenen Jugendabteilung, ist aber vor gut drei Jahren zum Kantonsrivalen gewechselt und hat dort einen Fixplatz erobert. Er kann sowohl im defensiven Mittelfeld wie auch in der Innenverteidigung spielen und hat im Juni des vergangenen Jahres bis 2021 verlängert. Der Youngster soll auch bei Bundesliga-Klubs hoch im Kurs stehen.Sowohl für Spielmann wie auch für Lauper müsste YB eine Ablöse hinblättern. Diese könnte aber angesichts der wohl bevorstehenden Spielerverkäufe von einigen Stars zweifellos gestemmt werden.

(psc/fussball.ch)