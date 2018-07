Der 20-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis von Inter Mailand für eine Saison zu den Espen. Bakayoko, der über die französische und ivorische Staatsbürgerschaft verfügt, spielte in der vergangenen Saison (ebenfalls auf Leihbasis) beim FC Sochaux unter Peter Zeidler. Nun folgt er seinem Trainer in die Super League. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.«Axel ist ein sehr interessanter Spieler, da er auf vielen Positionen einsetzbar ist. Ich kenne ihn gut aus unserer gemeinsamen Zeit und wir erhoffen uns einiges von ihm. Nun ist es an uns, ihn behutsam an die Aufgaben heranzuführen und ihn zu fördern, so dass er sich voll bei uns einbringen kann. Dann werden wir sicher viel Freude an ihm haben», kommentiert Cheftrainer Peter Zeidler die Neuverpflichtung.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1019184563615092736

(psc/fussball.ch)