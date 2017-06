Der 25-jährige Ben Khalifa, der die Schweizer sowie die tunesische Staatsbürgerschaft besitzt, hat beim FCSG einen Dreijahresvertrag bis 2020 unterschrieben. Der 26-jährige Schweizer Koch unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019. Ben Khalifa wechselt vom FC Lausanne-Sport in die Ostschweiz, Koch kommt vom italienischen Serie-B-Klub Novara Calcio.Ben Khalifa erzielte in der abgelaufenen Saison in 23 Spielen 9 Tore für den FC Lausanne-Sport. In seiner Karriere bestritt er 4 Länderspiele für die Schweizer A-Nationalmannschaft, für die Juniorenauswahlen lief er insgesamt 68 Mal auf, dabei gelangen ihm 23 Tore. Höhepunkt war der Gewinn der U17-Weltmeisterschaft 2010, bei dem er mit vier Toren in sieben Spielen massgeblichen Anteil hatte.Koch, der vorwiegend als rechter Verteidiger eingesetzt wird, durchlief ab der U16 alle Junioren-Nationalmannschaften der Schweiz. Insgesamt stehen für ihn 61 U-Länderspiele zu Buche.«Mit Nassim und Philippe haben wir zwei Spieler verpflichten können, die sehr gut in unser Anforderungsprofil passen. Nassim hat in der letzten Saison sein grosses Potenzial einmal mehr angedeutet. Mit seinen 25 Jahren hat er schon einige Wechsel hinter sich und wir hoffen, dass er bei uns nun seinen Platz gefunden hat und den nächsten Schritt machen wird. Philippe ist bereits ein sehr routinierter Spieler, er kennt die Schweizer Liga hervorragend - über 250 Spiele in der Super League sprechen für sich. Wir freuen uns, dass sich beide Spieler für uns entschieden haben», sagt St. Gallens Cheftrainer Giorgio Contini über die beiden Neuzugänge.

(psc/fussball.ch)