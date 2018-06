Der 24-jährige frühere Barça-Junior unterschreibt in St. Gallen für zwei Jahre bis 2020. Zuletzt bewies sich Jordi Quintilla bereits im Probetraining beim FCSG und konnte sich für eine definitive Verpflichtung aufdrängen.«Jordi Quintillà ist ein Spieler, der über eine hervorragende Technik verfügt, der ein gutes Auge für seine Nebenleute hat, sie in Szene setzen kann und der zudem sehr lauffreudig ist. Man sieht bei ihm, dass er beim FC Barcelona auf höchstem Niveau ausgebildet worden ist und wir sind uns sicher, dass er eine hervorragende Ergänzung für unseren Kader ist. Wohlwissend, dass er eine gewisse Zeit keine Spielpraxis hatte, wobei er in der Woche im Probetraining bereits einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen hat», sagt Sportchef Alain Sutter zum Neuzugang.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1009044954054881280

(psc/fussball.ch)