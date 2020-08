Der 23-jährige Schweizer mit ghanaischen Wurzeln unterschreibt beim FCSG einen Vertrag über zwei Jahre bis 2022 mit Option auf eine Verlängerung. In der vergangenen Saison war Kwadwo Duah mit 12 Toren und 5 Assists einer der erfolgreichsten Skorer der Challenge League. Er kommt meist auf den Flügeln zum Einsatz, kann aber auch die Rolle als Mittelstürmer ausfüllen.«Mit Kwadwo Duah konnten wir einen Spieler verpflichten, der auf verschiedenen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann. Er hat mit dem FC Wil eine sehr starke Saison in der Challenge League absolviert und dabei das grosse Potenzial unter Beweis gestellt, über das er verfügt. Ich freue mich sehr, dass wir Kwadwo verpflichten konnten», sagt St. Gallens Sportchef Alain Sutter über den Neuzugang.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1294272649028345859

(psc/fussball.ch)