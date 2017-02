Der bosnische Spielmacher, der jahrelang für Hertha BSC Berlin und die TSG Hoffenheim spielte, hat beim FC St. Gallen einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.Nach knapp anderthalb Jahren in China löste Salihovic seinen Vertrag bei Beijing Renhe im vergangenen November auf und kehrte nach Deutschland zurück, wo er sich im Training bei Hoffenheim fit hielt.Für ein Engagement konnte er sich dort nicht aufdrängen, dafür führt ihn sein Weg jetzt in die Schweiz. «Mit Sejad Salihovic haben wir einen extrem routinierten Spieler verpflichten können, der unserer jungen Mannschaft zusätzlich Stabilität verleihen wird. Nach den Abgängen von Albert Bunjaku und Marcel Herzog war uns viel Routine und Führungsqualität verloren gegangen, die wir nun hochkarätig kompensieren konnten. Sejad präsentiert sich in einem guten Fitnesszustand und wir sind uns sicher, dass er uns schon kurzfristig weiterhelfen wird», freut sich FCSG-Trainer Joe Zinnbauer über den Neuzugang.

(psc/fussball.ch)