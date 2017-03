Der 20-Jährige unterschreibt bei den Espen einen Vertrag bis 2021. Adonis Ajeti ist der Zwillingsbruder von Albian, der bereits in St. Gallen spielt.«Adonis ist ein junger Innenverteidiger, der aber körperlich bereits sehr robust ist, technisch gut ausgebildet ist und der linksfüssig ist. Dies ist ein grosser Vorteil und einen solchen Spieler findet man nicht so oft auf dem Markt. Von daher sind wir froh, dass er sich für den FC St.Gallen entschieden hat. Wir sind uns sicher, dass er bei uns den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung nehmen wird und wir noch viel Freude an ihm haben werden», sagt FCSG-Sportdirektor Christian Stübi über den Neuzugang.Adonis Ajeti freut sich auf seinen neuen Klub: «Es ist schön, dass der FC St.Gallen mir das Vertrauen schenkt und ich die Möglichkeit erhalte, mich in der Super League zu zeigen. Diese Chance will ich unbedingt nutzen und natürlich ist es für mich zudem etwas ganz Besonderes, gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder Albian spielen zu können.»

(psc/fussball.ch)