Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielte zuletzt während anderthalb Jahren beim bulgarischen Erstligisten Septemvri Sofia. Dort hat er in der vergangenen Saison 32 Pflichtspiele bestritten. Als Skorer erwies er sich mit einer Bilanz von null Toren und zwei Assists nicht. Dennoch erhält Fabiano bei den Espen eine Anstellung.«»Mit Fabiano haben wir einen interessanten und körperlich sehr präsenten Spieler verpflichtet. Auch wenn er durch seine Station in Bulgarien den europäischen Fussball kennengelernt hat, gilt es nun, ihn so schnell wie möglich zu integrieren und wir sind überzeugt, dass er eine echte Verstärkung für uns sein wird«, sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1146381847997366272

(psc/fussball.ch)