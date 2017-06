Der 29-Jährige wechselt ablösefrei von Hansa Rostock, ebenfalls einem Klub aus der 3. Liga, nach Wiesbaden und unterzeichnet dort einen Zweijahresvertrag bis 2019. Der Offensivspieler mit Vergangenheit unter anderem beim FC Basel hat in der letzten Saison in Rostock mit elf Toren überzeugt und war teamintern der beste Torschütze. Über seinen neuen Verein freut er sich: «Der SVWW will offensiven und attraktiven Fussball spielen, und das kommt meiner Spielweise sehr entgegen. Deshalb musste ich nach den überzeugenden Gesprächen mit Rüdiger Rehm und Christian Hock nicht lange überlegen, um mich für den SV Wehen Wiesbaden zu entscheiden», so Stephan Andrist.Auch in Wiesbaden ist man über den Transfercoup glücklich: «Geduld zahlt sich im teilweise hektischen Transfergeschäft manchmal eben aus. Wir hatten Stephan schon lange im Blick, und er war unser Wunschspieler für die offene Position in der Offensive. Als sich jetzt die Möglichkeit zur Verpflichtung ergab, sind wir sofort aktiv geworden. Stephan ist ein Top-Spieler für die offensiven Aussenbahnen, daher sind wir sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.»

(psc/fussball.ch)