Im Instagram-Interview mit «SRF» lässt der Rechtsverteidiger, der bis Saisonende beim FC Augsburg unter Vertrag steht offen, ob es nächste Saison für ihn weitergeht. «Habe ich noch genug Power? Ist die Motivation noch da? Ausschliessen werde ich nichts, aber momentan habe ich noch keine Antworten», sagt Lichtsteiner, der zurzeit in der Schweiz weilt und sich individuell fit hält.Sowohl auf Klub- wie auch Nati-Ebene ist demnach unklar, ob der Abwehrspieler weitermacht. Sehr gerne möchte er natürlich diese Saison zu Ende spielen: «Erst muss es einmal weitergehen. Es wäre sehr wichtig, dass diese Saison noch zu Ende gespielt wird.»Einen ersten Plan für die Zeit nach der Aktivkarriere hat Lichtsteiner indes bereits gefasst. Er will zumindest ins Trainer-Business schnuppern: «Ich will auf jeden Fall die Diplome machen», stellt er klar. Schon seit Jahren ist der Abwehrspieler in seinen Teams eine Leitfigur, das Zeug zum Trainer hat der frühere Juve-Profi ganz bestimmt.

(psc/fussball.ch)