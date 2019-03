Der 62-jährige Arzt und Unternehmer wird sein Amt per sofort und bis zur formellen Wahl anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung im April 2019 im Mandatsverhältnis wahrnehmen. Rietiker studierte Medizin an der Universität Zürich und ist heute Unternehmer, international tätiger Verwaltungsrat und Investor. Den Grasshoppers ist er seit vielen Jahren als Mitglied der Gönnervereinigung «Donnerstag-Club» eng verbunden.Der neue starke Mann bei GC bestätigt, dass es derzeit nur ein Ziel gebe: «Im vollen Bewusstsein um die sportlich schwierige Lage will ich alles unternehmen, damit GC den Ligaerhalt schafft. Diesem Ziel sind alle anderen ebenfalls notwendigen Massnahmen unterzuordnen.»Am Donnerstag wird sich Rietiker mit Cheftrainer Tomislav Stipic, dem Staff der 1. Mannschaft und den Mitarbeitenden treffen: «Ich will, dass Trainer, Spieler und Staff eine Einheit bilden und in dieselbe Richtung ziehen. Die Mission heisst Ligaerhalt.»Rietiker ist ein erfahrener Unternehmer mit breiter Exekutiv-Managementerfahrung, unter anderem im Gebiet der «Healthcare» in der Schweiz und in den USA. «In Krisensituationen gilt die Maxime des Fokussierens auf das Wesentliche. Disziplin und Ordnung sind genauso entscheidend, wie der unabdingbare Wille, die Hürden überwinden zu können», betont er.Gleichzeitig kündigt er an, dass er die Fans stärker ins Boot holen will: «Die GC-Fans sind unsere Basis, unser Backbone. Ich habe volles Verständnis, dass sie mit der aktuellen sportlichen Situation total unzufrieden sind.»https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1110804271166078977

(psc/fussball.ch)