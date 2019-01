In der Schweiz darf bekanntlich noch bis Mitte Februar gewechselt werden. Der Kader des FCB ist ziemlich gross, zumal einige Langzeitverletzte nun zurückgekehrt sind. Deshalb betont Sportchef, dass es für den einen oder anderen Spieler noch Lösungen in Form von Transfers oder Ausleihen geben könnte. «Im Fussball geht es immer schnell, das wissen wir alle, aber eigentlich sind eher Abgänge statt Zuzüge geplant.»Ein klares Statement. FCB-Boss Bernhard Burgener hat bereits Ende des letzten Jahres mehr oder weniger klargemacht, dass er trotz einer insgesamt enttäuschenden Hinrunde in der Winterpause keine grossen Investitionen tätigen will. Dabei bleibt es wohl auch. Die Mannschaft zeigte zum Schluss der ersten Saisonhälfte aber auch in der damaligen Konstellation Aufwärtstendenz. Mit der Arbeit in diesem Jahr und dem Trainingslager zeigen sich die Verantwortlichen und insbesondere Streller sehr zufrieden.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1088027946777038848

(psc/fussball.ch)