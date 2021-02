Stressabbau für Sportler

Die besten Mittel liegen nicht in einer passiven Entspannungsmethode, sondern in einer aktiv gestaltbaren Freizeitaktivität. Dazu zählen regelmässige Besuche in der Sauna oder in einem Massagestudio. Diese Aktivitäten können auch kombiniert werden. Viele Sportler suchen deshalb auch Spa-Ressorts auf. Sie bieten ein sehr vielfältiges Angebot für den gestressten Sportler. Neben der aktiven Gestaltung der Freizeit ist auch die passive Gestaltung der Freizeit nicht zu verachten. Einen gemütlich verbrachten Abend auf der Couch sagt niemand nein. Ebenso ist ein guter Film ein gutes Entspannungsprogramm. Zudem müssen auch aktuelle Bestandsaufnahmen bei der Aufnahme der Nahrungsmittel beachtet werden. Dazu zählt vor allem, dass die Ernährung den hohen Ansprüchen eines Sportlers genügen muss.Eine gesunde ausgewogene Ernährung ist daher Pflicht. Viel frisches Gemüse und eine ausreichend balancierte Menge an Proteinen ist sehr wichtig für einen ausgeglichenen Energiehaushalt. Häufig kommt aber nicht nur der Stress des Sportlers durch seine sportliche Betätigung hinzu, sondern auch die berufliche Belastung. Gerade der berufliche Alltag trägt dazu bei, dass man die geplanten Mahlzeiten nicht einnehmen kann. Dies führt zur Störung der Nahrungsmittelaufnahme. Ein Sportler sollte aber in regelmässigen Abständen alle wichtigen Nährstoffe aufnehmen. In der Regel schlagen Experten die Aufnahme von sechs Mahlzeiten täglich vor. Das sichert dem Sportler zu, dass er etwa die Menge an Proteinen aufnehmen kann.Der Körper kann nur etwa 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen. Aus diesen Gründen ist die Aufnahme von Nahrungsergänzungsmittel ratsam. Sie können nicht nur Mahlzeiten ersetzen. Sie tragen auch dazu bei, dass eine Mahlzeit sehr bewusst und zeitökonomisch sinnvoll eingenommen werden kann. Nahrungsergänzungsmittel sind in den letzten Jahren sehr variabel und variantenreich geworden. Dazu zählen auch CBD-Produkte, die eine wissenschaftlich nachgewiesene positive Wirkung auf den Stressabbau haben. CBD in der Schweiz wird daher heute auch zum klassischen Nahrungsergänzungsmittel gezählt. Viele Sportler vertrauen darauf.

(ba/pd)