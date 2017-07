I'm very proud to sign my first professional contract for Juventus Turin. #finoallafine #LTHT Ein Beitrag geteilt von Cendrim Kameraj💎 (@cendrimkameraj) am 17. Jul 2017 um 4:39 Uhr

Beim italienischen Meister wird der Youngster in die U19 integriert. Cendrim Kameraj ist Schweizer Nachwuchsnationalspieler und gilt als grosses Talent. Bislang spielte er in der Luzerner U21. Dort sind ihm in der letzten Saison in zehn Ligaspielen neun Tore gelungen. Jetzt hat sich der Luzerner mit kosovarischen Wurzeln zum nächsten Karriereschritt entschieden.

(sasch/pd)