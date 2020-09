Die Identifikationsfigur verpflichtet sich bei den Bebbi bis 2024. Bis auf eine anderthalbjährige Leihe bei GC spielte der ältere Bruder von Granit Xhaka in seiner Laufbahn stets für den FCB. Dort fühlt er sich nach wie vor sehr wohl, wie Taulant Xhaka festhält: «Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie viel mir dieser Verein und diese Stadt mit unseren grossartigen Fans bedeutet. Ich möchte mich beim FCB für das Vertrauen bedanken, dass er mir seit vielen Jahren entgegenbringt und nun auch die nächsten Jahre schenkt - das ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr stolz, die Farben des Clubs tragen zu dürfen. Unsere Ziele für die kommenden Jahre bleiben ehrgeizig und ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir diese gemeinsam erreichen.»FCB-Präsident Bernhard Burgener ist glücklich, dass der langjährige Profi seinem Verein die Treue hält: «Ich freue mich, dass Taulant Xhaka seinen Vertrag um weitere drei Jahre verlängert hat. Taulant ist eine der tragenden Säulen unserer Mannschaft und ein wichtiger Bestandteil des Clubs. Ich darf mich bei Taulant und seiner Familie für die sehr angenehmen und konstruktiven Gespräche bedanken. Der FCB ist glücklich und stolz, einen derart loyalen Spieler weiter an sich binden zu können.»https://twitter.com/FCBasel1893/status/1304346448205668357

(psc/fussball.ch)