Gegenüber «Sport 1» stellte Fink klar: «Bei mir nichts konkret und beim Klub auch nicht. Ich stehe bei Austria unter Vertrag und äussere mich zu Spekulationen nicht», so der einstige HSV-Trainer, der den FC Basel von 2009 bis 2011 bereits trainiert hatte.Dass noch keine Anfrage einging, ist indes nicht erstaunlich. Der designierte FCB-Sportchef Marco Streller hatte am Montag versichert, dass man noch keine Gespräche mit potentiellen Nachfolgern von Urs Fischer geführt habe. Offiziell wurde der «Rausschmiss» des amtierenden Basler Trainers erst in dieser Woche.Was noch nicht ist, könnte im Falle Finks in den nächsten Tagen aber folgen. Eine Anfrage ist weiterhin möglich. So ganz ohne Weiteres wird der FCB Fink aber nicht kriegen, wenn man ihn tatsächlich will, schliesslich läuft sein Vertrag bei Austria Wien bis 2019.

(psc/fussball.ch)